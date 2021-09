Fécamp. Solitaire du Figaro : les quais en fête tout le week-end

Les trente-quatre Class 40 de la Solitaire du Figaro mouillent dans le port de Fécamp depuis le mercredi 1er septembre. "Ça change, de voir tous ces bateaux… C'est beau", commente une habitante. Impossible pour les passants de descendre sur les pontons, mais ils peuvent profiter des animations du village de la course à la voile, sur le quai Vauban. Ambroise et Henri, deux jeunes frères du Havre, se sont ainsi frottés au winch du stand de la Région Normandie, cette manivelle utilisée pour hisser les voile sur les bateaux. "On peut tenter de battre le record du skipper Alexis Loison, quinze mètres en sept secondes", explique l'aîné. Un casque de réalité virtuelle permet aussi de se projeter sur le bateau aux couleurs de la Normandie. Anatole, skipper virtuel, est venu voir les bateaux, en vrai : "Je participe à la Solitaire du Figaro sur le jeu vidéo Virtual Regatta, où tu peux avoir ton propre bateau, ton équipement…", explique le garçon de 9 ans.

Pendant le week-end, les enfants pourront profiter d'une animation acrovoile, une sorte d'accrobranche sur mât, mais aussi des jeux en bois proposés par Art En Sort. La Solitaire du Figaro est aussi l'occasion pour Fécamp Grand'Escale de présenter aux visiteurs le grand rassemblement de navires de travail prévu à l'été 2022 dans la cité des terre-neuvas. "Ce sont aussi des bateaux à voile, même s'ils ne vont pas à la même vitesse que ceux de la Solitaire", sourit Patrick Régnier, bénévole.

Les bateaux repartiront à partir de 9 h 30, dimanche 5 septembre, mais le village sera ouvert jusqu'à 17 heures.