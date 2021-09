Manche. Jean Castex et trois ministres en déplacement à Saint-Lô et Coutances

Jean Castex, le chef du gouvernement, sera dans la Manche vendredi 3 septembre pour marquer le second anniversaire du grenelle des violences faites aux femmes. Le Premier ministre sera accompagné du ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti, de la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes Élizabeth Moreno, ainsi que de Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté. Jean Castex se rendra en début de matinée au tribunal judiciaire de Coutances, puis il échangera avec les acteurs de l'hébergement et du logement des victimes de violences conjugales de la villa Myriam de Saint-Lô, avant de présider une réunion interministérielle à la préfecture de la Manche.