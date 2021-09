Rouen. Le donjon de Rouen : que cache-t-il derrière ses murs ?

Le donjon de Rouen, situé à proximité de la gare, a fait l'objet d'une complète restauration au XIXe siècle. Dernier vestige du château de Rouen, il est à découvrir en visite guidée.

Un monument méconnu

Le donjon de Rouen, connu sous le nom de tour Jeanne d'Arc, est désormais indissociable de son escape game de réalité virtuelle qui projette le joueur en pleine guerre de Cent Ans. Il n'en reste pas moins un monument remarquable, que les visites guidées organisées tous les week-ends permettent de connaître un peu mieux. Car si le donjon fait partie de notre environnement urbain, nombreux sont les Rouennais qui ont oublié le rôle qu'il a pu joué dans l'histoire de la ville.

Le dernier vestige du château de Rouen

À la suite de la reconquête de la Normandie au XIIIe siècle, le roi de France Philippe Auguste fait construire un nouveau château à Rouen. Le donjon est la tour maîtresse : un organe de défense stratégique qui va servir lors du siège de Rouen par les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Mais le donjon reste aussi connu comme le lieu où les instruments de torture ont été présentés à Jeanne d'Arc pour l'inciter à signer des aveux. Classé monument historique en 1840, le donjon est alors en très mauvais état. Partiellement effondré, il est reconstruit et sauvegardé après son classement et constitue, depuis, l'un des éléments phare du paysage rouennais.

Derrière les murs

Les visites guidées intérieures et extérieures au site permettent de visiter les espaces utilisés pour l'escape game, aménagés avec des reconstitutions en lien avec l'intrigue du jeu. Avec le guide, on explore aussi le dernier étage de la tour, qui n'est pas accessible habituellement. Il s'y trouve un bunker installé par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, ce que l'on ne peut pas soupçonner en observant le bâtiment de l'extérieur. Avec pour support la maquette du monument et les éléments de jeux, mobilier et objets de reconstitution, le médiateur explique la fonction militaire de la tour, son organisation intérieure, la vie quotidienne à la fin du Moyen-Âge, et aborde plus spécifiquement les armes utilisées par les soldats au XVe siècle et les jeux en usage alors : un véritable voyage dans le temps !

Pratique. Les 5,11, 12, 18 ou 19 septembre à 15 heures. Donjon de Rouen. 6 €, sur réservation donjonderouen.com