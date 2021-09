Orne. Deux gendarmes victimes d'une collision durant leur mission

Mardi 31 août, sur la commune du Chalange, à une vingtaine de kilomètres d'Alençon, deux motards de la gendarmerie, de la brigade motorisée de Mortagne-au-Perche, ont été percutés par une sexagénaire qui se serait déportée au volant d'un véhicule utilitaire.

Les deux gendarmes, âgés de 30 et 40 ans, ont été blessés. L'un d'eux a dû être héliporté sur le CHU de Caen (Calvados), alors que l'autre a été hospitalisé à Alençon. Le groupement de gendarmerie de l'Orne "souhaite un prompt rétablissement à ses deux motocyclistes et assure les familles des deux militaires et leurs camarades de l'escadron départemental de sécurité routière de l'Orne de leur entier soutien".