Caen. Rentrée 2021: 250 associations au château

La septième édition de Place aux Assos, le forum des associations de la Ville de Caen, aura lieu samedi 4 septembre à partir de 10 h. Elle aura comme thématique l'engagement citoyen. Une édition record, avec plus de 250 associations inscrites, et qui aura comme particularité d'avoir lieu dans l'enceinte du château de Caen. Habituellement, elle se déroule rue Saint-Pierre. Cette année sera marquée par le lancement de la plateforme participative jeparticipe.caen.fr. Les Caennais sont invités à proposer des projets afin de faire bouger leur quartier. Ce nouveau concept est géré notamment par quatre jeunes en service civique, qui permettront aux habitants de comprendre le fonctionnement de la plateforme et de leur permettre de déposer leurs propositions.

Sophie Simonnet, maire-adjointe en charge de la vie associative, a présenté les contours de cette campagne, où deux millions d'euros seront consacrés chaque année aux projets sélectionnés (un par quartier, soit 12 projets au minimum). Un vote aura lieu sur la plateforme en mars 2022 .