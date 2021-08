Le Havre. À l'école Maridor, une cour de récré plus ludique… et moins genrée

Rééquilibrer l'appropriation des espaces entre filles et garçons. C'est l'un des objectifs de la future cour de récré de l'école Jean Maridor/Massenet, au Havre, dont la rénovation complète se terminera cet automne 2021. Exit le terrain de sport central, il a été décalé sur l'un des côtés de la cour. "Quand tout le centre est occupé par les petits garçons qui font du football, vous placez forcément ceux qui font moins de bruit à la périphérie", note Édouard Philippe, le maire. La situation du nouveau terrain et son barriérage permettront, en outre, de le rendre accessible quand l'école est fermée. "La cour reste la cour et cet espace permet un partage des lieux avec les enfants du quartier", se réjouit Laurence Roncé, la directrice de l'école élémentaire, dont l'équipe enseignante a été consultée, comme les parents d'élèves et les enfants.

Faire classe dans la cour

"Parmi les demandes enfantines, il y avait la création d'une piscine dans la cour !, sourit Christophe Bois, directeur du service éducation au sein de la municipalité. En revanche, on a pu entendre le souhait des enfants d'avoir davantage de jeux." L'espace central accueillera ainsi des modules ludiques, type rochers ou poteaux à escalader, "pour favoriser les jeux de cache-cache, les regroupements, avec une utilisation plus mixte de la cour", selon Christophe Bois, directeur du service éducation au sein de la municipalité. Parmi les autres innovations de cette cour, un espace qui pourra servir pour faire classe à l'extérieur en cas de beau temps ou une séparation maternelles/élémentaires plus souple.

Cette rénovation est l'un des cinquante chantiers menés cet été 2021 dans une quarantaine d'établissements scolaires du Havre, pour un montant total de 4,3 millions d'euros.