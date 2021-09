Caen. Mathis Jouanneau : dix ans de mystère

Le 4 juin 2015, Sylvain Jouanneau était condamné à 20 ans de prison par les jurés des assises du Calvados pour la séquestration et l'enlèvement de son fils Mathis, 8 ans. Cette affaire judiciaire a fait grand bruit à l'époque et continue de susciter de nombreux questionnements. À Caen, quatre ans plus tôt, "Mathis devait retourner chez son père en droit de visite et d'hébergement", confie Nathalie Barré, la mère de Mathis, divorcée du père de l'enfant. Le dimanche 4 septembre 2011 au soir, son père ne ramène pas Mathis chez sa mère. Nathalie Barré s'est donc rendue au commissariat de police et a signalé sa disparition. "Comme il avait un droit de visite, l'alerte enlèvement n'a pas été déclenchée." Lors des premiers jours de recherche, "la police a d'abord géolocalisé son téléphone. Il s'avérait qu'on suivait une voiture La Poste puisqu'il avait posté son téléphone." Après trois mois de cavale, le 9 décembre, Sylvain Jouanneau, est interpellé, seul, près d'Avignon. Il est passé devant la juge d'instruction, "mais n'a jamais rien voulu dire".

Longue procédure judiciaire

Le 1er juin 2015, le procès s'ouvre. Sylvain Jouanneau, 41 ans, comparaît devant les assises du Calvados pour l'enlèvement et la séquestration de son fils, Mathis.

"Dès le début, il n'a jamais rien

voulu dire"

Le 4 juin, le verdict tombe. Sylvain Jouanneau est condamné à 20 ans de prison, cinq ans de suivi sociojudiciaire, avec injonction de soins. La peine est conforme à celle réclamée par l'avocat général Pascal Chaux. "Sylvain Jouanneau a écopé de 20 ans de prison ferme pour enlèvement et séquestration. Il a toujours nié avoir fait du mal à son fils", indique Véronique Dumillière-Badache, qui était l'avocate de Sylvain Jouanneau. Ce dernier devait également verser 216 000 euros de dommages et intérêts à Nathalie Barré, son ex-femme. Il avait fait appel de cette décision. En décembre 2016, la cour d'appel de Caen a confirmé le montant des dommages et intérêts.

Sylvain Jouanneau est actuellement en détention au Val-de-Reuil, dans le département de l'Eure. "Un dossier est toujours en cours pour homicide volontaire contre X", explique Véronique Demillière-Badache. Dans cette nouvelle instruction en cours, Sylvain Jouanneau avait décidé de se constituer partie civile.

En février 2019, le juge d'instruction ayant décidé de rendre irrecevable cette demande, Sylvain Jouanneau avait fait appel. En octobre de la même année, la cour d'appel de Caen a rejeté la demande du père de Mathis.

À la même période, Nathalie Barré a diffusé sur la page Facebook du comité de soutien à son fils un portrait vieilli de Mathis, qui aurait 16 ans. "C'est avec une grande émotion que je publie le portait vieilli de Mathis. Il a maintenant 16 ans, partagez en nombre ce portrait sur les réseaux", avait-elle demandé sur le réseau social, pour tenter, encore et toujours, de retrouver son fils, disparu depuis 10 ans.

Une nouvelle procureure

Arrivée en mars 2020, Amélie Cladière, la procureure de la République de Caen, a récupéré un dossier éminemment complexe au tribunal judiciaire. Celui de la disparition de Mathis Jouanneau. L'ancienne procureure, Catherine Denis, avait été la première à suivre l'affaire en septembre 2011. "Je suis arrivée après que Sylvain Jouanneau a été jugé et condamné à vingt ans de prison", indique Amélie Cladière. Depuis, se sont suivies des centaines d'heures de lecture et d'analyse. "Ce dossier était en haut de la liste à mon arrivée. Le travail est minutieux et nécessite de bien connaître le dossier. Quand une nouvelle personne entre dans l'enquête, il doit en prendre connaissance pour ne rien laisser passer."

Pour l'heure, impossible de savoir où se trouve Mathis. Une enquête est en cours pour homicide volontaire contre X (lire ci-dessus). Si la procureure de la République de Caen ne peut s'étendre sur le sujet, elle affirme que "les investigations se poursuivent tant que l'enfant n'a pas été vu. Il faut explorer toutes les pistes. J'ai rencontré plusieurs enquêteurs du Service régional de police judiciaire (SRPJ) et de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP). Cette enquête mobilise beaucoup d'énergie." Qualifié "d'extraordinairement complexe", le dossier en cours est "douloureux car peut-être que quelqu'un sait où est Mathis mais ne dit rien".