Le Havre. Tous en scène !

La Ville du Havre connaît et aime les créations poétiques, insolites et décalées de l'Opéra Pagaï, qui a noué au fil des années un lien fort avec la Scène nationale du Volcan. On se souvient ainsi de Cinérama, spectacle en plein air qui avait su enchanter le public de la place Perret en juin. La compagnie bordelaise revient une nouvelle fois en cité Océane dévoiler une mise en scène au titre mystérieux : La Cité merveilleuse.

Une menuiserie

et une guinguette…

"Nous ne voulons pas révéler dans le détail les contenus du projet imaginé par l'Opéra Pagaï. Trop en dire abîmerait la surprise et la magie d'une création qui tient davantage de l'expérience que du spectacle au sens conventionnel. La compagnie investit la totalité des espaces extérieurs et intérieurs du Volcan et invite le public à visiter des lieux inaccessibles, le devant et l'arrière de la Scène nationale…", explique-t-on du côté du Volcan. L'espace de quelques jours, du mercredi 15 au dimanche 19 septembre, le Volcan va ainsi ouvrir grand ses portes et se métamorphoser en cité merveilleuse et champêtre : une ville idéale, comme la décrivent les créateurs du spectacle. On flânera à son rythme parmi les lieux et les habitants de ce petit monde, découvrant tour à tour différents endroits du microcosme : une menuiserie, une guinguette ou une forêt peuplée de plantes et d'arbustes qui ont grandi dans le creux des Jardins suspendus. "Ce spectacle est conçu à la manière d'une promenade, d'une déambulation au fil de laquelle on fera la rencontre des habitants de la Cité merveilleuse qui sont incarnés par des comédiens d'Opéra Pagaï, bien sûr, mais aussi par des membres de l'équipe du Volcan. C'est une manière de rêverie également, un instant de bonheur et d'évasion qui intervient après un temps de crise qui a fortement éprouvé le monde de la culture et la société en général. Ouvrir la saison avec cette forme de spectacle est assurément un marqueur fort. Un signal d'espoir où veut se lire la possibilité de croire en un monde meilleur."

Cette cité est une utopie !

Davantage qu'une simple évasion, La Cité merveilleuse de l'Opéra Pagaï présente effectivement tous les symptômes d'une belle utopie sociale. Car il s'agit aussi d'imaginer des liens d'échange et de solidarité renouvelés. En somme, de poser les conditions d'un nouveau pacte de société. "Cette dimension sociale et utopique, Le Volcan a souhaité lui donner une dimension concrète. Avec un tarif fixé à 2 €, nous voulons que le spectacle soit accessible au plus grand nombre. Surtout, les recettes seront intégralement reversées aux associations caritatives partenaires Emmaüs et Les Restos du Cœur." Alors, n'hésitez pas et venez nombreux vous plonger dans ce monde fabuleux.

Pratique. Du mercredi 15 au dimanche 19 septembre au Volcan, place Oscar Niemeyer, Le Havre. Mercredi, jeudi et vendredi de 18 h 30 à 21 heures. Samedi et dimanche de 10 à 12 heures et de 15 heures à 17 h 30. 2 €. Pass sanitaire obligatoire.