Ça bouge en ville. Les dernières ouvertures dans l'agglomération caennaise

La rédaction de Tendance Ouest ne perd pas ses bonnes habitudes. Comme chaque semaine, elle fait le point sur l'actualité commerciale dans la ville et l'agglomération. Agrandissements, changement de propriétaire, déménagement, ouverture… Ça bouge !

Vêtements, déco et bar familial

Quoi de mieux que la rentrée pour enfiler sa plus belle tenue ? Faites un détour par les Rives de l'Orne. Chez Foot Korner, les jeunes pourront trouver leur bonheur et la dernière paire de baskets à la mode. Les amateurs de football seront ravis. De nombreuses tenues de clubs professionnels sont mises en vente. En vous dirigeant vers le centre-ville, vous ferez peut-être un stop par Nonna, ce nouveau bar place Saint-Sauveur. Vous y trouverez à boire et à manger dans une ambiance seventies. Enfin, pour ceux qui veulent profiter de la rentrée pour redorer leur appartement, Milome vient d'ouvrir au centre commercial d'Hérouville-Saint-Clair. Il y a plein d'idées décoration : luminaires, canapés, meubles, etc.

Une franchise de Foot Korner s'installe à Caen

Ce magasin propose des vêtements dont "le concept est validé par la rue", comme le pointe sa responsable, Camille Angé. Elle ajoute que le magasin ne touche pas que les jeunes, mais "aussi les familles". Foot Korner ouvre du lundi au samedi de 10 heures à 20 heures aux Rives de l'Orne.

Nonna, un bar "au plus proche des clients"

Nonna est l'histoire de quatre copains expérimentés, qui proposent des produits "en circuit court, au plus près des producteurs, et des produits raisonnés, bio ou nature", dans une atmosphère conviviale. Nonna, 45 rue Saint-Sauveur à Caen, est ouvert du mardi au samedi, de 17 heures à 1 heure.

Loulou, Basile, Antoine et Julien ont pu ouvrir leur bar le 25 juillet, après 10 mois de travaux, au 45 rue Saint-Sauveur. - Mathieu Marie

Milome, de la décoration en circuit court

En couple dans la vie, Fabienne et Denis Pichard ont ouvert leur magasin, dans un esprit cocooning. Ils proposent leurs meubles "en direct du fabricant", ce qui leur permet de proposer "des prix plus attractifs". Milome, 103 boulevard du Val à Hérouville-Saint-Clair, est ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 20 heures.

Denis et Fabienne Pichard ont ouvert leur commerce de décoration d'intérieur dans le centre commercial d'Hérouville-Saint-Clair. - Mathieu Marie