Football (SM Caen). Les drapeaux normands racontés par les supporters

Guillaume le Conquérant, les léopards, la croix Saint-Olaf, les couleurs rouge et jaune... tant d'emblèmes que le Malherbe Normandy Kop, le groupe de supporters du Stade Malherbe Caen, tente d'aborder dans son livre. Le 9 août, il a publié "Les drapeaux de Normandie". Ce livre de 94 pages est destiné à retracer l'histoire des différents drapeaux normands brandis dans la tribune Borelli du stade Michel d'Ornano.

Deux ans de recherches

"On a constaté que l'histoire des léopards normands intéresse beaucoup de monde en Normandie mais très peu le milieu scientifique ou universitaire, explique Antoine Le Du, à l'initiative du projet et rédacteur du livre. Il n'y a jamais eu de travail en profondeur. On a très peu d'éléments fiables". Alors, le groupe de supporters a lancé des recherches. Il s'est basé sur de vieux documents. "On est allé chercher des sceaux du douzième ou treizième siècle. À partir de manuscrits anciens, on a réussi à dater certains éléments. Par exemple, beaucoup d'articles disent que ce sont les Anglais qui ont amené les léopards en Normandie alors que deux cents ans avant la présence anglaise, la Normandie les utilisait déjà sur les drapeaux".

Le groupe a aussi trouvé des éléments de réponse sur les couleurs rouge et jaune du drapeau normand actuel. "Les compagnons de Rollon, considéré comme le premier duc de Normandie, portaient des boucliers rouges. On sait qu'à la fin du XIème siècle, les Normands portaient un drapeau rouge. On suppose que le rouge était déjà utilisé par les premiers Vikings".

Cette étape a été un travail de longue haleine. "Parfois, on a fait le tour d'inventaires pendant des heures et des heures et on n'a rien trouvé. Il fallait aussi savoir sélectionner les vraies et fausses informations", sourit le supporter au cœur rouge et bleu qui a feuilleté des centaines de manuscrits et d'archives de pays étrangers.

Un travail de groupe, en autonomie

Vient ensuite la rédaction et la mise en page du livre. Le Malherbe Normandy Kop a compté sur ses ressources internes. "C'est un peu dans la tradition du groupe de se débrouiller nous-même. Tout le monde n'est pas intéressé par l'histoire mais peu importe, l'important c'est que c'est un véritable travail de groupe. On n'a pas voulu passer par une maison d'édition". Si le Malherbe Normandy Kop ne compte aucun écrivain dans ses rangs, on le connaît pour son talent artistique. À l'image de Seb Toussaint qui avait redoré les tribunes du stade de gigantesques fresques.

Le mot d'ordre : chacun contribue à sa façon. Antoine Le Du, lui, s'est chargé de la rédaction. Tout au long des 96 pages, il parcourt 1 100 ans de bannières normandes. De là à en retrouver certains en tribune Borelli ? "Certains drapeaux militaires ou d'anciens régiments de cavalerie que l'on traite dans le livre ne seraient pas forcément adaptés à utiliser maintenant car ils sont vraiment spécifiques à une époque, poursuit Antoine. On a retrouvé un autre drapeau rouge avec un échiquier blanc et bleu qui est présenté comme l'ancienne bannière de Normandie. Si quelqu'un veut le créer, pourquoi pas. Il y a environ 200 images dans le livre qui peuvent donner des idées de création. C'est aussi l'idée du livre. Si on peut en inspirer certains à créer de nouveaux drapeaux, tant mieux, on aura réussi une partie de notre objectif".

Le livre coûte 7€. On peut le trouver à la table de vente du MNK les soirs de match, à la boutique du club ou sur le site normaund.fr. Il devrait bientôt être disponible dans certaines librairies caennaises et quelques musées.