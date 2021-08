Economie. En visite dans le Calvados, Jean Castex réaffirme son soutien aux tiers-lieux

"Toutes les nouvelles formes d'économie sont à soutenir", a martelé vendredi 27 août le Premier ministre Jean Castex lors de la rencontre avec Patrick Levy-Waitz, président de l'association France Tiers-Lieux, au WIP de Colombelles, un espace de co-working. Plusieurs ministres l'accompagnaient, notamment la ministre du travail, de l'Emploi et de l'Insertion Elisabeth Borne et Jacqueline Gourault ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Pour réaffirmer son engagement auprès des tiers-lieux - des lieux regroupant associations, artisans, entrepreneurs... - le gouvernement engage 130 000 millions d'euros, dont 75 millions en provenance de France Relance, répartis dans plusieurs domaines : 30 000 millions pour soutenir le déploiement des manufactures de proximité, 12 millions pour développer le maillage territorial des tiers-lieux, 50 millions pour permettre la formation professionnelle en leur sein, 15 millions pour l'inclusion et enfin 20 millions pour déployer 3 000 missions de service civique d'une durée de trois ans.

Qu'est ce qu'un tiers-lieu ?

Ce sont des lieux qui existent depuis une quinzaine d'années en France. "Ce sont des lieux favorables à l'éclosion des idées comme par exemple des espaces de co-working, des cafés associatifs, des ateliers partagés. Parfois certains endroits proposent aussi de partager des parcelles de terre. Ce qui est le plus intéressant c'est que ces lieux soient hybrides et qu'il y ait des croisements entre ces différents domaines d'activités", détaille Marie-Laure Cuvelier, secrétaire générale de l'association France Tiers-Lieux. Cette institution créée en 2018 est une interface entre les tiers-lieux et l'Etat. "Le rôle de France Tiers-Lieux est d'échanger avec chaque ministère et de coordonner l'action de l'Etat en faveur de ces espaces", conclut-elle.