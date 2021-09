Basket féminin. Les play-offs, le minimum espéré pour Aplemont

La volonté est très clairement affichée par Alain Darmagnac, le président de l'Amicale laïque Aplemont Le Havre (ALA Le Havre Basket) : le club doit faire partie de l'élite comme cela a déjà été le cas pendant trois saisons entre 2013 et 2016 (en Ligue 2 féminine). "Nous voulons nous imposer dans le basket féminin français. Le choix a été fait il y a 10 ans de s'orienter vers les féminines pour se démarquer. Chez les hommes, il y a déjà le STB et Montivilliers." Mais les deux dernières années ont été compliquées. La Covid-19 a tout bouleversé. La saison 2019-2020 s'est terminée en février, avec seulement 70 % des matchs joués. ALA Le Havre Basket avait terminé cinquième de sa poule de N1F. La saison 2020-2021 a été encore plus courte. Quatre matchs ont été disputés entre mi-septembre et mi-octobre. La saison a tout simplement été annulée, sans classement.

Une montée d'ici deux ans

Le championnat de N1F 2021-2022 débutera le samedi 18 septembre, par un déplacement à Paris pour affronter le Centre Fédéral. Le premier match à domicile aura lieu le samedi 25 septembre contre Franconville. Alain Darmagnac a posé des objectifs clairs à ses joueuses. "Pour la N1, le minimum, c'est les play-offs. Et si on joue les play-offs, c'est pour les gagner. On veut toucher la montée, même si ce n'est pas une priorité cette année. Mais dans les deux ans, il faut monter. Prenons du plaisir, jouons, ayons des résultats et jouons la gagne. Pour la N2, l'équipe est jeune (moyenne d'âge 19 ans), alors l'idéal serait de se maintenir en milieu de tableau." Ces objectifs sont jugés comme tout à fait réalistes par le président : "On a beaucoup travaillé pour ça." L'accent a notamment été mis sur la formation. "On ne peut pas faire de l'élite si on ne fait pas de formation. C'est pourquoi nous avons deux équipes à un haut niveau."