Paris. Gauvain Sers dévoile son troisième album

Gauvain Sers est de retour. Deux ans après son dernier album "Les Oubliés", qui s'est classé numéro 1 des ventes à sa sortie et qui a été certifié disque de platine (plus de 100 000 exemplaires), le chanteur vient de dévoiler son troisième album intitulé "Ta Place dans ce monde". Sur cet album, on retrouve 12 nouvelles chansons et un rework. Gauvain Sers a profité de la sortie de cet album pour dévoiler le clip de "Elle était là", une déclaration d'amour un brin nostalgique envers sa petite amie qui l'a toujours soutenue et accompagné dans sa carrière musicale, même lorsque c'était compliqué.

L'album de Gauvain Sers est disponible partout, il devrait être en concert au 106 à Rouen le vendredi 17 septembre.