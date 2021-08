[Vidéo + photos] Le Havre. Un célèbre maxi-trimaran en escale au port de plaisance

Son mât culmine à une trentaine de mètres, bien plus haut que les autres navires amarrés dans le port de plaisance du Havre. Le maxi-trimaran Ultim'emotion 2 profite de quelques jours de repos dans la cité Océane, après sa participation à la Fastnet. Un multicoque de 80 pieds, soit 24 mètres de long, qui a eu une première vie sous le nom de Prince de Bretagne. "Il a participé aux transat Jacques Vabre 2015 et 2017 dans la catégorie Ultim", rappelle Alexandre Goyer, membre du team Grand Large Emotion et de la société Boatin France. A la barre du trimaran, le Normand Lionel Lemonchois a vécu de fortes émotions : 4e place à la Route du Rhum en 2014, mais aussi chavirage spectaculaire et démâtage sur les Transats... "C'est un marin de légende et une histoire incroyable. C'est une chance pour nous de naviguer sur ce bateau."

Jusqu'à 70 km/h

Aujourd'hui, la société Grand Large Emotion, créée par le Havrais Antoine Rabaste, propose aux particuliers et entreprises des sorties à bord de cette Formule 1 des mers, qui peut atteindre jusqu'à 30-40 nœuds (60-70 km/h). "C'est un bateau qui offre des sensations dingues, dès les petites conditions de vent, poursuit Alexandre Goyer. On ressent tout de suite les effets de l'accélération, le vent sur le visage... Et à l'intérieur, le bruit : les écoutes qui grincent, le carbone qui craque, la plateforme qui travaille."

Le trimaran est visible depuis la digue Augustin Normand, sur le port de plaisance. Samedi 28 août, il naviguera en baie du Havre. Plus d'infos sur les sorties en mer sur granlargeemotion.com.

Le trimaran mesure 80 pieds, soit 24 mètres de long. -

À la barre ! -

Dans la cabine où Lionel Lemonchois a connu quelques galères… -