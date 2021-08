Alençon. Le Cithém Festival quitte la Halle aux Toiles

Le Cithém Festival va pouvoir voir les choses en grand pour sa sixième édition, organisée le week-end des 28 et 29 août. En janvier, la campagne vaccinale s'est installée à la Halle aux Toiles d'Alençon, établissement qui accueillait l'événement chaque année. Les neuf bénévoles qui organisent cet événement culturel gratuit ont donc dû se replier vers un autre établissement.

Solution de repli

Lors d'une réunion avec la mairie d'Alençon, la municipalité leur a proposé l'espace Satellite, de la salle Anova. Celui-ci peut accueillir jusqu'à 300 personnes. "Une bonne nouvelle", pour Salomé Bayard, la coprésidente de l'association. "C'est sûr qu'organiser le festival dans ce lieu ajoute un stress en plus, mais c'est une chance." Concerts, expositions, spectacles et théâtre… Cette année, l'agenda s'annonce chargé dans ce nouvel espace. À en croire Salomé Bayard, le festival de musique, théâtre, danse, cinéma, photographie et arts graphiques pourrait être amené à se pérenniser dans la salle Anova. "La municipalité avait plutôt l'air partante", se réjouit-elle.