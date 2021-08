France-Monde. De Moscou à Washington, l'heure des réfugiés afghans

Après l'effondrement sans combat du régime de Kaboul devant les talibans, des milliers d'Afghans tentent de fuir vers la Russie, l'Europe de l'Ouest ou les Etats-Unis. Mais les gouvernements de ces pays hésitent. Emmanuel Macron fait savoir que la France accueillera les réfugiés légitimes et ceux qui ont travaillé avec l'armée française, mais pas les autres, et Gérald Darmanin redoute une immigration qui aggraverait “le trafic de drogue afghane en France”. Le chancelier Sebastian Kurz refuse toute entrée d'Afghan en Autriche. En Russie, Vladimir Poutine se fait l'écho de son opinion publique en redoutant de voir “des terroristes” se mêler à “des milliers de demandeurs d'asile”. Et à Washington, principale capitale concernée, Joe Biden temporise en parlant de prolonger la présence militaire US à Kaboul, les évacuations se passant mal… Ce à quoi les talibans rétorquent que si des soldats américains sont encore là après le 31 août, il y aura “des conséquences”. Outre les 15 000 Américains à rapatrier, la Maison Blanche dit vouloir évacuer 60 000 Afghans.