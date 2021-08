Le Havre. Un windsurf en difficulté au large, les pompiers interviennent

Un windsurf s'est retrouvé en difficulté, lundi 23 août vers 19 h 30, au large de la plage du Havre. Il se trouvait à 600 mètres du bord et n'arrivait à rentrer par ses propres moyens. Les pompiers ont déployé une équipe spécialisée en sauvetage aquatique. La victime a été récupérée et ramenée sur la plage. Il n'a pas été blessé et il n'a pas été nécessaire de le transporter à l'hôpital.