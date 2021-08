Granville. Vieux gréements et animations maritimes pour les Voiles de Travail

Le festival des Voiles de Travail revient à Granville, sur les quais du port, à partir de ce mercredi 18 août jusqu'au dimanche 22 août. L'événement qui valorise le patrimoine maritime et ses métiers n'avait pu se tenir l'été dernier, pour cause de crise sanitaire. Cette année, c'est une édition adaptée en fonction des contraintes sanitaires, mais il n'aura rien perdu de son âme. Plusieurs navires seront présents, dont le Marité, le dernier terre-neuvier français en bois, mais aussi la Granvillaise, réplique d'une grande bisquine, voilier de pêche le plus toilé de France, typique de la Baie du Mont Saint-Michel.

Stéphane Sorre est le président de Granville Terre et Mer.

Ce festival est aussi pédagogique, avec plusieurs conférences.

Des séances de cinéma en plein air seront également proposées au cours de ce festival qui s'adresse aussi aux enfants, avec une flotte d'activités gratuites : le repaire du moussaillon, un bateau pirate avec une longue tyrolienne de 20 mètres de long, ou l'accro-voile pour grimper au sommet d'un trois-mâts.

Un bassin permet aussi de s'initier à la navigation, avec des modèles réduits télécommandés.

Une plongée immersive dans le patrimoine maritime de la baie de Granville et du Mont Saint-Michel sur les quais du port de Granville. Port du masque obligatoire.

Tout le programme est à retrouver ici.