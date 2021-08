Seine-Maritime. Didier Notheaux, l'entraîneur qui fit monter le HAC, est mort

Didier Notheaux est mort mercredi 18 août, à l'âge de 73 ans. Ce Normand (Déville-lès-Rouen) aura marqué le football, en tout cas dans notre région. Il avait rejoint le FC Rouen à l'âge de 12 ans et avait fait ses débuts en équipe réserve, lors de la saison 1965-1966, avant d'intégrer, cinq ans plus tard, l'équipe première (Division 2). Didier Notheaux a également joué pour le RC Lens et le Stade Rennais. Après sa carrière de joueur, il a fait une longue carrière d'entraîneur, entrainant notamment le HAC entre 1983 et 1988, et faisant monter le club en Division 1 en 1985. Les supporters havrais rêvent encore de cette période. Didier Notheaux avait aussi entraîné le Stade Rennais, le Stade de Reims, ainsi que les sélections du Bénin et du Burkina Faso.

