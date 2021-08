Champrepus. Naissance d'un second girafon au parc animalier

C'est une naissance exceptionnelle au parc animalier et botanique de Champrepus, celle d'un second girafon, dimanche 15 août en fin d'après-midi.

Après la naissance de Malia, le 8 mai dernier, la deuxième femelle girafe a mis au monde ce nouveau-né. La maman et son petit se portent bien depuis. Pour le moment, le petit girafon et sa mère restent au chaud dans leur bâtiment, mais ils restent visibles par les visiteurs du parc depuis la baie vitrée et l'écran de contrôle. La petite famille pourra sortir quelques heures dès le mardi 18 août, en fonction de la météo. Pour l'instant, on ne connaît pas le sexe du petit girafon, on devrait en savoir plus mercredi 19 août, après une première visite médicale par le vétérinaire.

C'est une bonne nouvelle pour cette espèce menacée, la girafe de Kordofan, inscrite à un programme d'élevage européen, auquel le parc animalier de Champrepus participe.