Calvados. Tous en selle pour profiter de l'été !

Parcours insolites, randonnées, chasses au trésor-photo… En cette saison, le vélo s'apprécie de diverses manières. Chaque activité proposée aux alentours invite à renouer avec son bicycle. Alors avant que l'été ne touche à sa fin, tous en selle.

Une chasse au trésor-photo

Avis aux amoureux de photo et de vélo. Dans le cadre de "Vivre ma ville à vélo-à pied", la Ville de Caen organise dimanche 22 août une chasse au trésor-photo à vélo, en partenariat avec le studio de photographie Studio 101. Lors de cette troisième édition, les cyclistes rouleront dans la ville au contact de la nature. Quinze équipes de deux à trois reporters adultes ou enfants, à partir de 10 ans, devront remplir quatre missions photos sur deux thèmes imposés. Le rendez-vous est fixé à 9 h 45 au centre sportif de la Haie-Vigné, à Caen. De 10 heures à 10 h 30, avant le départ, l'équipe organisatrice propose un mini-cours photo. Puis, durant deux heures, les concurrents relèveront deux missions photos. Après le repas, chacun montera à nouveau en selle pour poursuivre le jeu, avec deux autres missions photos. Un goûter sera offert lors de l'arrivée, prévue entre 16 et 17 heures.

Deux parcours insolites avec "Palma"

Pour les amateurs d'art, cap vers le Festival d'explorations musicales et visuelles, Palma. L'équipe de ce dernier a imaginé deux parcours uniques et insolites afin de faire découvrir les œuvres réalisées durant ses cinq dernières éditions. Jeudi 19 août, dès 17 heures et pour une durée d'1 h 30, elle convie les curieux à sillonner Caen et Mondeville à bicyclette, au rythme d'interventions artistiques originales.

Des randonnées en autonomie

De la ville de Caen à la plage de Ouistreham, en passant par les plages du Débarquement, les pistes cyclables et voies vertes de Caen la Mer permettent de découvrir de nombreux paysages à son rythme et en pleine nature. Une voie verte offre un parcours de Caen à Merville-Franceville. Sur 20 km, les cyclistes longent le canal et passent le fleuve via Pegasus Bridge, point stratégique du Débarquement. Sur 14 km, toujours au départ de Caen, il est possible de rejoindre Douvres-la-Délivrande. Pour les plus sportifs, "La Francette" est un parcours reliant Ouistreham à La Rochelle, soit 600 km. Point de départ de cet itinéraire, le Calvados offre un parcours scindé en deux. Le premier, en voie verte, est un parcours idéal pour les amoureux de nature et vous permettra de longer l'Orne entre Ouistreham et Clécy. L'autre partie, entre Clécy et Condé-sur Noireau, est plus sportive et offre un panorama imprenable sur la Suisse Normande.

Pratique. Chasse au trésor-photo : inscription obligatoire au 02 31 30 45 01 ou 06 13 37 29 56. Rendez-vous à 9 h 45 au centre sportif de la Haie-Vigné, Caen. Gratuit. Parcours insolite avec Palma : inscription à l'adresse bonjour@palmafestival.com. Gratuit. Des randonnées en autonomie : l'ensemble des parcours est à retrouver sur calvados-tourisme.com.