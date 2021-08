Haïti déplore un bilan dramatique de 1.300 morts après un puissant séisme

Tout en subissant des répliques du tremblement de terre de magnitude 7,2, habitants et secours se sont affairés dimanche avec des moyens limités pour retrouver des survivants.

Nombre d'engins lourds, camions et tractopelles ont déplacé des dalles de béton des bâtiments effondrés dans la ville des Cayes près de l'épicentre du séisme, à quelque 160 km de la capitale haïtienne Port-au-Prince, a constaté l'AFP.

Le séisme a frappé le sud-ouest d'Haïti samedi à 08H29 (12h29 GMT). La protection civile haïtienne a annoncé dimanche soir un bilan de 1.297 morts. Près de 30.000 maisons ont été détruites ou endommagées.

De la bâtisse de deux étages de Marcel François aux Cayes, il ne reste que des ruines.

C'est grâce à son téléphone "que je suis vivant car j'ai pu dire aux gens dehors où j'étais localisé", raconte à l'AFP l'homme de 30 ans.

Son plus jeune frère Job, aidé de voisins, a passé plus de trois heures à le sortir des gravats, sans rien d'autres que la force de leurs bras.

"J'étais dans le bus pour aller au travail quand le séisme s'est produit. J'ai réussi à joindre Marcel au téléphone mais il m'a dit +viens me sauver, je suis sous le béton+", témoigne Job François.

Blessé à la tête, Marcel François a immédiatement été transporté à l'hôpital après avoir été retiré d'un amoncellement de parpaings, en état de choc car sans nouvelles de sa fille de 10 mois, piégée sous les ruines.

"J'ai pensé que mon enfant était morte. Je pleurais quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais résigné", confie le trentenaire avec émotion.

Grâce à l'action conjointe des habitants et de son oncle, la petite Ruth Marlee Alliyah François a été sortie de la maison, quatre heures après le séisme.

Secours entravés

Les efforts des secours pour aider les victimes pourraient cependant être entravés à l'approche de la dépression tropicale Grace, avec un risque de pluies torrentielles et d'inondations rapides, selon le service national météorologique des Etats-Unis. Elle est attendue dans la nuit de lundi à mardi et le pays a été placé en vigilance renforcée.

Du personnel et des médicaments ont déjà été acheminés par le ministère de la Santé vers la péninsule sud-ouest mais la logistique d'urgence est aussi mise en péril par l'insécurité qui mine Haïti depuis des mois.

Sur un peu plus de deux kilomètres, l'unique route reliant la capitale à la moitié sud du pays traverse le quartier pauvre de Martissant sous contrôle de gangs armés depuis début juin, empêchant la libre circulation.

Les rares hôpitaux des régions affectées peinent à fournir des soins d'urgence.

De nombreux pays, notamment les Etats-Unis, la Républicaine dominicaine, le Mexique ou encore l'Equateur ont offert leur assistance avec l'envoi de personnel, de rations d'urgence et d'équipements médicaux.

L'armée américaine a annoncé lundi la constitution d'une mission militaire conjointe, avec le déploiement déjà effectué d'une équipe chargée d'évaluer la situation dans les zones affectées grâce à des moyens aériens d'observation. Quatre hélicoptères ont également été mobilisés pour du transport.

Le Premier ministre Ariel Henry, qui a décrété l'état d'urgence pour un mois dans les quatre départements affectés par la catastrophe, a ainsi remercié dimanche la communauté internationale.

"Nous voulons donner une réponse plus adaptée qu'en 2010 après le tremblement de terre. Toutes les aides venant de l'extérieur doivent être coordonnées par la direction de la Protection civile", a exigé le chef du gouvernement, tout en appelant ses concitoyens à "l'unité nationale".

"Oublions nos querelles", a plaidé M. Henry qui dirige le pays le plus pauvre des Amériques, en pleine crise depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet.

Le séisme du 12 janvier 2010, de magnitude 7,0, a ravagé la capitale et plusieurs villes de province.

Plus de 200.000 personnes ont été tuées et plus de 300.000 autres blessées lors de la catastrophe tandis que plus d'un million et demi de Haïtiens se sont retrouvés sans logis.