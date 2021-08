Sur Snapchat, le trafic de pass sanitaires à plusieurs centaines d'euros fleurit

"Dites non au vaccin et profitez du pass sanitaire sans vous faire vacciner", "ton pass sanitaire par mail sous 8 voir 10h maximum", "la vaccination devient optionnelle grâce à notre service": il est possible d'obtenir en une journée un faux pass sanitaire sur les réseaux sociaux, en dialoguant avec des comptes dont la durée de vie n'excède pas quelques jours.