Chasseur de grottes en Slovénie, paradis des spéléologues

En 50 ans d'une inlassable quête, il ne compte plus les cavités qu'il a découvertes dans la spectaculaire région du Karst, où les premiers animaux cavernicoles au monde ont été observés il y a environ deux siècles.

Plus de 14.000 grottes ont déjà été cartographiées dans ce pays d'Europe centrale certes petit par la taille - 20.300 kilomètres carrés - mais dont les entrailles constituent un réseau exceptionnel de galeries et de salles enfouies.

"C'est l'hiver qu'on a le plus de chances de tomber sur un site encore inexploré", quand les températures extérieures sont plus fraîches que sous la surface, créant des remontées d'air chaud, explique à l'AFP le sexagénaire.

Récemment, il a déniché une grotte de 60 mètres de profondeur et l'a baptisée du nom de son fils, Matej.

'Un monde nouveau'

Mû par une "curiosité" insatiable, Ludvik Husu aime arpenter ces terres pleines de surprises, à la frontière avec l'Italie, les yeux rivés au sol, à la recherche d'indices.

Mettre la main sur un lieu inconnu, creuser puis descendre, muni de cordes et d'une lampe frontale, c'est pour lui comme dégoter un trésor. Qui sait ce qui repose sous terre depuis des millénaires?

L'engouement des deux millions de Slovènes pour les abîmes remonte à loin: Vilenica, la plus ancienne grotte d'Europe, se visite depuis 1633!

On y trouve aussi les plus longues du continent: le réseau de Postojna, qui s'étend sur 24 kms.

Il fut découvert en 1818, quand la Slovénie était sous le contrôle des Habsbourg, grâce au lampiste Luka Cec, chargé de préparer l'éclairage d'une visite de l'empereur autrichien François Ier. "Il y a ici un monde nouveau, il y a ici un paradis!", se serait-il alors exclamé.

Plus tard, il y trouvera "le premier animal cavernicole, le coléoptère Leptodirus hochenwartii", explique à l'AFP le guide Stanislav Glazar.

Mission d'astronautes

On sait désormais que ce berceau de la biospéléologie abrite plus de 150 espèces, parmi lesquelles les fameux protées anguillards aux allures de "bébés dragons" avec leur forme allongée, leur gueule carrée et leur couleur rose.

Cet animal aquatique "peut vivre jusqu'à 100 ans, atteindre une longueur de 25 à 35 cm et rester sans nourriture pendant presque 12 ans. C'est fantastique", s'enthousiasme M. Glazar, intarissable sur le sujet.

Postojna vit aussi apparaître le premier train touristique souterrain, en 1872, qui se faufile entre de multiples "stalagtiques, stalagmites, colonnes, piliers et draperies".

Passages secrets reliés à un château, lieu de remise d'un prix littéraire, concerts de musique classique ou même matchs de basket: il y en a pour tous les goûts dans les grottes slovènes, devenues un atout touristique.

Les astronautes de l'Agence spatiale européenne (ESA) s'aventurent également dans ces espaces confinés.

Ils forment un terrain d'entraînement "exceptionnel", souligne Tomaz Zorman, responsable des grottes de Skocjan, un site classé au patrimoine de l'Unesco qui a accueilli une mission en 2019.

"Le monde karstique est exactement comme peut l'être l'espace: c'est un environnement inconnu dans lequel vous ne savez pas à quoi vous attendre à la prochaine étape", détaille-t-il, du sommet d'un vertigineux canyon souterrain.

Un univers des ténèbres qui n'effraie pas le téméraire Ludvik Husu, au moment d'explorer des terrains vierges: "je ne ressens aucune crainte. Les peureux n'ont qu'à rester chez eux".