Environnement. Pagayer pour ramasser les déchets dans l'Orne

Et si vous faisiez une balade en kayak gratuitement en échange de ramasser des déchets ? C'est ce que propose la base nautique au fil de l'Orne à Caen. "Il y avait pas mal de déchets qui remontaient au niveau de la base nautique avec le courant donc ça nous a donné l'idée de lancer ça, explique Aurelien Janicki, responsable de la base nautique. On profite et à la fois on fait un geste pour la nature." Armé d'une épuisette et d'un sac-poubelle, vous pourrez profiter de deux heures de balades tout en attrapant les déchets présents autour de vous. Et ce format original séduit : "Depuis plus d'une semaine, il y a des gens qui viennent tous les jours faire des demandes." Signe que l'activité marche bien, les sacs sont de moins en moins remplis.