Caen. Les meilleurs coins nature en ville

Qui dit rentrée, dit reprise du travail et d'une vie quotidienne bien remplie. Mais il ne faut pas s'oublier et prendre le temps de respirer. Vie citadine n'est pas toujours synonyme de métro, boulot, dodo. Même en ville, il est possible de profiter de l'été indien et ainsi de presque prolonger les vacances. Dans la ville de Caen, se cachent des pépites verdoyantes, idéales pour pique-niquer au soleil ou tout simplement se balader en famille. La rédaction vous a donc concocté un top 3 des meilleurs coins de nature.

Au cœur de Caen

Aux trois coins de la ville, vous pourrez découvrir des jardins aux allures différentes. Que ce soit pour votre pause déjeuner sur un banc du Jardin botanique, un pique-nique entre amis à la Vallée des jardins ou une sortie familiale et pédagogique à la Colline aux oiseaux.

Chaque endroit vous procurera un bol d'air frais, chacun à sa manière. Vous découvrirez Caen sous un autre angle. Ces jardins vous permettront de vous ressourcer et ainsi de décompresser après le travail.

Un poumon vert, la Vallée des jardins

Pour vos prochains pique-niques, pensez à la Vallée des jardins. Avenue de Courseulles, les animaux y sont acceptés. Déposez une couverture sur l'herbe et pique-niquez à la Vallée des jardins de Caen. Elle abrite un parc de onze hectares en accès libre. Ces anciennes prairies naturelles ont été réaménagées et cachent un arboretum (bouleaux, viornes, érables…) et de riches collections végétales.

Idéal pour flâner : le Jardin des plantes

Le jardin botanique se situe à deux pas du centre-ville. Découvrez un magnifique bâtiment, l'Orangerie du Jardin des plantes. À la sortie du bureau, allez au jardin botanique de Caen pour votre pause déjeuner. Profitez des bancs abrités et déambulez pour lire les écriteaux pédagogiques. De la flore normande à la flore exotique, plus de 8 000 espèces de végétaux sont regroupés dans ce parc naturel.

Découvrez l'orangerie et la volière du jardin botanique de Caen. -

Colline aux oiseaux, un écrin de verdure

Échappez au brouhaha du centre-ville de Caen. Chèvres, boucs, agneaux et vaches sont à apprivoiser à la mini-ferme. Créé pour le 50e anniversaire du Débarquement, ce parc de 17 hectares est une véritable bouffée d'air frais dans une vie citadine. Différents jardins à thème sont à parcourir. Perdez-vous dans le labyrinthe végétal et soyez ébloui par la beauté de la roseraie de plus de 15 000 roses.

La Colline aux oiseaux offre une véritable bouffée de nature à Caen. -