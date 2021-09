Caen. Où acheter des paniers bio ?

Le confinement a poussé bon nombre d'entre nous à acheter local et proche de chez soi. Dans Caen et son agglomération, de nombreuses initiatives proposent de livrer à domicile ou en point relais des paniers de produits frais, de saison et locaux. Créée en octobre 2019, l'entreprise Les Fermes d'ici, installée à Démouville, propose un service de livraison à domicile et en points relais de fruits, légumes et autres produits fabriqués et récoltés chez une cinquantaine de producteurs normands. Les commandes sont à réaliser le mardi à 10 heures au plus tard et sont livrées à compter du jeudi soir. D'autres ont profité de la crise sanitaire pour lancer leur activité. C'est le cas de Frédéric Lafontaine. Après le premier confinement, il a créé Le Petit Marché de Fred, un service de livraison de fruits et légumes à domicile. Pour ce passionné, pas question de faire de perte, les commandes sont préparées juste avant d'être apportées. Pour réserver son panier, il faut se rendre sur le site internet lepetitmarchedefred.fr. Les livraisons ont lieu du lundi au samedi.