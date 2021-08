Climat. Le GIEC publie son 6e rapport : les experts pessimistes

Depuis le début de l'été, les catastrophes naturelles se succèdent : dôme de chaleur et incendies en Amérique du Nord, inondations en Europe du Nord et en Chine et, plus récemment, feux de forêts en Grèce et en Turquie. C'est dans ce contexte que le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié, lundi 9 août, le premier volet de son 6e rapport sur l'évolution du climat. Un premier volet consacré aux évolutions climatiques liées aux émissions de gaz à effet de serre.

Limiter le réchauffement à 1,5 °C : un objectif hors de portée

Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, les émissions de gaz à effet de serre provoquées par l'activité humaine ont augmenté en moyenne de 1,1 °C : sur les terres, les experts observent une hausse de 1,59 °C et sur les océans, une hausse de 0,88 °C. Le premier volet du rapport du GIEC décrit un changement climatique "sans précédent depuis des siècles voir des millénaires".

Les experts se montrent pessimistes sur la capacité des États à maintenir l'objectif fixé par l'Accord de Paris, à savoir le maintien du réchauffement climatique à 1,5 °C : "Le réchauffement à 1,5 °C et 2 °C va être dépassé pendant le XXIe siècle, à moins qu'une profonde baisse des émissions de CO 2 et des autres gaz à effet de serre ne se produise dans les prochaines décennies." Le seuil des 1,5 °C pourrait en effet être dépassé dès 2030, c'est-à-dire 10 ans plus tôt que les dernières estimations.

La responsabilité "sans équivoque" de l'homme

Au-delà des constats mis en avant par le GIEC, le rapport met aussi en lumière les causes du changement climatique au cours des sept dernières années (le dernier rapport du GIEC a été publié en 2014). Alors qu'il y a sept ans, le GIEC évoquait une influence "claire" des activités humaines, les experts parlent désormais d'une responsabilité "sans équivoque" de l'homme dans les dynamiques évolutives climatiques au cours des dernières années. Selon les experts, aucune région ne sera épargnée par les répercussions du changement climatique qui risquent d'être, pour certaines, "irréversibles pour des siècles voire des millénaires".

Un rapport qui doit aider les décideurs à prendre les bonnes actions

Le premier volet de ce nouveau rapport du GIEC démontre la nécessité de baisser les émissions de gaz à effet de serre, au risque de vivre des épisodes de fortes chaleurs "plus fréquents et plus intenses".

Le GIEC explique que la première étape pour limiter efficacement le réchauffement climatique global est d'atteindre la neutralité carbone. L'engagement a été pris par les États signataires de l'Accord de Paris (197 pays dans le monde) avec l'objectif d'atteindre cette neutralité autour des années 2040-2050. Pour Abdallah Mokssit, le secrétaire du GIEC, "cette génération peut faire changer le climat, changer les choses et créer la paix, la prospérité et l'égalité". Un message d'espoir, derrière ce tableau alarmiste sur l'état de la planète.