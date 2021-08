Normandie. Les mystères de la maison du docteur Godard 

Plus de 20 ans après la disparition du docteur Godard, de ses deux enfants et de son épouse, la magazine Le Point a publié un dossier spécial de 30 pages sur ce cold case non élucidé. La radio Tendance Ouest a produit cette saison une série de podcasts consacrée aux scènes de crimes en Normandie avec le journaliste normand Philippe Bertin. La maison du docteur Godard à Tilly-sur-Seulles (Calvados) lançait cette série spéciale.

Les mystères d'une maison

Deux épisodes sont exclusivement consacrés aux mystères de la maison du docteur Yves Godard. Une habitation dans laquelle les enquêteurs ont identifié le 9 septembre 1999 des traces de sang de son épouse Marie-France dont le corps n'a jamais été retrouvé. Les Godard ont quitté le domicile familiale le 1er septembre 1999. En juin 2000 le crâne de Camille est repêché en Baie de Saint Brieuc. En septembre 2006, le tibia et le fémur d'Yves Godard sont repêchés au large de Roscoff. En Février 2016, le tribunal de grande instance de Caen rend un jugement de "déclaration d'absence" de Marius et Marie-France.

Le journaliste et auteur Philippe Bertin revient au point de départ de l'affaire Godard: sa maison de Tilly-sur-Seulles dans le Calvados.