Sécheresse. La MSA débloque plus de 150 000 € pour les agriculteurs ornais

Face à la période de sécheresse qu'ont subi les agriculteurs en 2020, la MSA (Mutualité sociale agricole) Mayenne Orne Sarthe annonce la mise en place d'une enveloppe de 151 000 euros pour aider les exploitants ornais touchés par cet épisode.

Ce dispositif d'aide concerne les éleveurs spécialisés élevage bovin-lait, élevage bovin-viande, élevage bovin mixte, cultures céréalières et industrielles, cultures et élevages non spécialisés, polyculture, polyélevage, dont le chiffre d'affaires cumulé dans ces filières représente au moins 50 % du chiffre d'affaires total de l'exploitation. Les autres critères d'éligibilité sont à retrouver sur le site internet de la MSA. Les demandes d'aides sont à faire par mail ou en ligne avant le 10 septembre 2021.