Inondations dans l'Orne. La préfecture reconnaît l'état de catastrophe naturelle

C'est une bonne nouvelle pour les victimes des inondations et coulées de boue qui ont eu lieu sur les périodes du 20 au 22 juin 2021 et du 12 au 13 juillet 2021 dans le département de l'Orne. À Gacé, l'eau était montée jusqu'à 90 cm dans certaines entreprises et habitations.

Par arrêté du 26 juillet 2021 paru au Journal officiel du 2 août 2021, la préfecture reconnaît l'état de catastrophe naturelle concernant le phénomène "inondations et coulées de boues" pour neuf communes du département.

Sont concernées :

- sur la période du 20 au 22 juin 2021 : Gouffern-en-Auge - Guerquesalles

- sur la période du 12 au 13 juillet 2021 : Aunou-le-Faucon - Boischampré - Crouttes - Gacé - Lignères - Résenlieu - Vimoutiers.

La préfète rappelle que les assurés doivent déclarer à leurs assureurs ou à leurs représentants locaux tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie catastrophe naturelle dès qu'ils en ont connaissance au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle.