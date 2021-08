Grèce: les pompiers luttent pour maîtriser deux incendies importants

Plus de 3.000 hectares de pinèdes et d'oliveraies ont brûlé en deux jours en Achaïe, près de Patras, sur la péninsule du Péloponnèse, à 200 km d'Athènes, selon les estimations de l'Observatoire national d'Athènes, qui s'est appuyé sur des images du satellite environnemental européen Sentinel-2.

Cette surface pourrait encore augmenter car l'incendie, qui a fait huit blessés légers et brûlé une dizaine de maisons, n'était pas totalement maîtrisé lundi, ont indiqué les services météo à l'agence grecque ANA.

La canicule qui s'est abattue sur la Grèce complique la tâche des pompiers dans cette région où la végétation est asséchée par la chaleur. Des températures de 44 à 45 degrés étaient attendues lundi dans l'ouest du Péloponnèse, selon les services météo.

Le secrétariat général de la protection civile a établi le risque d'incendie à un niveau "très élevé" lundi sur la majeure partie du pays, en particulier la région d'Athènes, le Péloponnèse, la Crète et les îles égéennes.

A Rhodes, dans le sud-est de la mer Egée, les autorités étaient optimistes, estimant que l'incendie qui s'est déclaré dimanche dans le centre de l'île était en déclin lundi, sous l'effet d'un renfort important dans la nuit des effectifs et des moyens de lutte contre le feu.

Quatre avions et hélicoptères bombardiers d'eau ont commencé leur ballet très tôt lundi dans la région de Pandanassa où s'est déclenché l'incendie, selon la protection civile.

Des renforts à Rhodes

"L'aube trouve Rhodes bien mieux que la veille. Les (différents) fronts (de l'incendie) sont en récession" et "quasiment sous contrôle", a déclaré le gouverneur de la mer Égée du Sud, George Chatzimarkos, dans un communiqué lundi matin.

"Le premier objectif: la protection de la vie humaine, a été atteint" et "les dégâts sur le réseau électrique ont été réparés", s'est-il félicité, selon l'ANA.

Les pompiers ont évacué par précaution dimanche la Vallée des papillons, une zone arborée du centre de cette île du Dodécanèse, qui attire traditionnellement les randonneurs et les touristes.

"Nous poursuivons notre travail ce matin (lundi), avec des forces renforcées et une endurance inépuisable. Il n'y a aucune raison de paniquer", a ajouté George Chatzimarkos.

Plus d'une centaine de pompiers, aidés de 20 véhicules, trois avions et six hélicoptères, étaient mobilisés lundi matin à Rhodes, selon la protection civile.

Les forces terrestres devaient être encore renforcées dans les prochaines heures d'une cinquantaine de pompiers et 14 véhicules provenant par bateau du Pirée, le port d'Athènes, selon la même source.

Dans le Péloponnèse, à Rhodes, comme dans toute la Grèce, la nouvelle vague de chaleur doit atteindre son pic lundi et mardi. Les services météorologiques ont prévu des températures de 40 à 42 degrés sur les îles et de 41 à 43 degrés sur le continent, avec des maximales de 44 à 45 degrés dans le Péloponnèse et en Thessalie (nord).

Dans le même temps, les températures minimales seront dans plusieurs régions supérieures à 26 à 27 degrés, intensifiant "la sensation d'inconfort", selon la météo.