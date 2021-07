Animaux. Où observer des dauphins en Normandie ?

Pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour apercevoir des dauphins, c'est possible depuis la Normandie ! Jean-Marie Déant, président du Groupe d'Etude des Cétacés du Cotentin (GECC), donne quelques pistes pour pouvoir les observer. Son association est spécialisée dans le suivi des grands dauphins, du Tréport jusqu'à la Baie de Saint-Brieuc, afin de les identifier et de pouvoir les protéger.

"On peut observer les dauphins évidemment lorsqu'on est plaisancier, mais cette population de grand dauphin sédentaire, celle que l'on suit en particulier au GECC, s'approche parfois très près de la côte" explique-t-il. Une colonie de 500 grands dauphins a notamment pris ses quartiers à l'Ouest du Cotentin, dans le golfe anglo-normand. "Il est possible d'en observer avec une paire de jumelles depuis le cap de Carteret, et certains se sont déjà approchés à quelques mètres de la plage de Sciotot". Cette espèce est aussi visible dans la rade de Cherbourg, à l'extérieur du port de Saint-Vaast, plus au sud, depuis la pointe du Roc à Granville, mais aussi au large d'Arromanches, de Courseulles et de Dieppe.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, prévoyez une "météo et une visibilité favorable, avec une mer calme, puisque de temps en temps, ils viennent en surface pour respirer, et on peut les voir à ce moment-là" poursuit-il. L'association du GECC vous invite d'ailleurs à envoyer vos photos et observations de dauphins en Normandie sur l'application OBSenMER, afin que les bénévoles puissent les identifier et suivre leur évolution. En revanche, il est interdit depuis janvier de naviguer à moins de 100 mètres des dauphins dans les aires marines protégées, pour ne pas les perturber.

Observations à envoyer à observateurs@gecc-normandie.org ou au 07 66 17 50 48