Orne. Des sapeurs-pompiers partis en renfort dans le sud de la France

Cinq sapeurs-pompiers de l'Orne, issus des centres de secours de L'Aigle, le Sap, Domfront, Moulins-la-Marche et Passais-la-Conception sont attendus vendredi soir 30 juillet à 20h à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

Ces soldats du feu sont partis tôt vendredi matin, au départ du service départemental d'incendie et de secours d'Alençon, à bord d'un camion-citerne "feux de forêts" et d'un véhicule "tous usages". Ils ont rejoint le convoi constitué d'autres pompiers venus de la Sarthe, de la Vendée, du Cher, du Loir-et-Cher, et du Loiret.

Tous vont apporter du renfort à leurs collègues de la zone de défense sud, face au risque d'incendie durant le mois d'août, le long de la côte Méditerranéenne.