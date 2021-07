Vire. Chez Guy Degrenne, la vaccination proposée aux employés

Au-dessus du brouhaha et de l'agitation de l'usine, des salariés patientent calmement sur une passerelle. Tous attendent la même chose : se faire enfin vacciner. Mardi 27 juillet, l'entreprise Guy Degrenne, située à Vire dans le Calvados, a accueilli un centre de vaccination destiné à ses employés.

Le mardi 27 juillet, 80 personnes, salariés et leur famille, ont pu se faire vacciner directement au travail, à l'usine Guy Degrenne. - Cassandre Dewaegeneire

"On a offert la possibilité à 80 personnes de se faire vacciner. Aux salariés et à leur famille", explique Géraldine Hottier-Fayon, directrice du groupe. C'est le cas de Christelle Delaville, technicienne qualité, qui est venue avec son fils Louison, 14 ans. Avec les annonces du Président du 12 juillet, "c'était assez difficile de prendre un rendez-vous alors que je travaille toute la journée", raconte-t-elle. Pour sa première visite au travail de sa mère, Louison est content : "je vais pouvoir partir en vacances et j'ai vu ce qu'il se passait dans l'usine."

Toujours en déplacement, Hélène Vauléon, directrice qualité du groupe Degrenne, a enfin pu se faire vacciner. - Cassandre Dewaegeneire

Hélène Vauléon, directrice qualité pour le groupe, toujours en déplacement, n'avait pas eu le temps de se faire vacciner plus tôt. La vaccination a simplifié les choses : "je quitte le bureau, je passe cinq minutes et je repars." Rarement malade, elle ne comptait pas se faire vacciner tout de suite. Mais la possibilité de se faire vacciner au travail l'a convaincue, "j'étais la première à m'inscrire !"

Pour l'occasion, le Secrétaire d'État en charge de la santé au travail Laurent Pietraszewski était présent à l'usine de vaisselle de luxe. Il a félicité les équipes de l'Unité mobile de premiers secours du Calvados car "tous les créneaux ont été pris et il faut multiplier ce genre d'opération partout en France."