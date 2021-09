Orne. À Échauffour, les éoliennes creusent les différends entre les habitants

Le 8 mars 2013, la société Échauffour Énergies obtient cinq permis de construire pour l'implantation d'éoliennes sur la commune d'Échauffour. Six ans plus tard, au printemps 2019, cinq pylônes sont installés à moins d'un kilomètre du village par la société Voltalia. Cette date marque le début d'une fêlure. D'un côté, les locaux qui ne prêtent pas attention aux éoliennes, de l'autre, ceux qui ne les supportent pas.

Ces tubes en acier sont installés à 700 mètres des premières habitations du village, un écart suffisant aux yeux de la loi. Selon l'article L. 515-44 du Code de l'environnement, "La distance minimale d'éloignement entre un mat éolien et une habitation est de 500 mètres". Pourtant, certains habitants ne supportent plus leur présence. Aurélie Ganet est installée à Échauffour depuis 2017. Sa demeure est "en première ligne" face aux éoliennes. "Cette situation n'est plus possible" dit la mère de famille en comparant le bruit des pales à une machine à laver. Au sein du village, les avis divergent. Claude Cicé n'est pas d'accord. "Nous, on ne les entend pas, c'est de la mauvaise foi." Vincent Berger est échauffourien. Selon lui, les éoliennes sont une alternative. "C'est toujours mieux que d'avoir des centrales nucléaires."

Face aux plaintes, l'État a pris les choses en main. Le 22 janvier 2021, la sous-préfète d'Argentan Christine Royer a décidé de l'arrêt temporaire des éoliennes (la nuit de 19h à 7h), compte tenu du non-respect de la réglementation sonore en vigueur. Une étude acoustique est en cours, les résultats devraient être rendus cet hiver. Si les chiffres sont mauvais, le parc pourrait être démonté.