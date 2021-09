Le Havre. Plusieurs cordes à son arc

Instagram

Bibi, Dodo et Marie

sont sur les réseaux

S'il y a un royaume où l'humour de Marie Papillon est roi, c'est avant tout celui des réseaux sociaux. La Havraise totalise plus de 336 000 abonnés sur Instagram, où elle poste des stories, de courtes vidéos qui s'effacent après 24 heures. Et elle n'est pas la seule star de son compte. Sa chienne Bibi, un bâtard croisé carlin et cavalier king charles un brin pataud, fait le bonheur des internautes. Marie Papillon a aussi noué une amitié avec une voisine âgée de 75 ans, Dodo, à qui elle rend régulièrement visite.

Marie entrepreneuse

Cuisine de rue,

studio photo...

"J'ai une première vie d'entrepreneuse" rappelle Marie Papillon. Elle est la co-créatrice du Food Market, une cantine de rue qui rassemble, à Paris, un jeudi par mois, des grands chefs et restaurateurs qui servent des plats ne dépassant pas 10 €. Marie Papillon a aussi monté, dans l'ancien atelier d'ébéniste de son grand-père, le Studio Maurice. Situé dans les Hauts-de-Seine, il accueille stars et marques pour des shootings photos et vidéo.

À la télé

Sa paréidolie

sur le petit écran

La paréidolie, c'est cette tendance à voir des personnages dans les objets du quotidien. La comédienne en a fait un programme court, Marie et les Choses, dont la saison 2 sera diffusée sur Téva à partir du lundi 27 septembre. Sur le ton de l'humour, elle y aborde le sexisme ordinaire, l'homosexualité, la vieillesse... L'acteur Olivier Marchal y interprète son père. Marie est aussi à l'affiche de la série d'Agnès Hurstel, Jeune et Golri, à découvrir à partir du jeudi 2 septembre sur OCS, où elle donne notamment la réplique à Jonathan Lambert.

Pour les enfants

Les choses de la vie

avec Marinette

Cette rentrée sera marquée par la publication de Marinette, le mercredi 29 septembre aux éditions Hachette. "C'est un livre illustré qui s'adresse aux enfants à partir de 8 ans. L'idée est d'initier la discussion entre parent et enfant sur des sujets parfois gênants : le consentement, les addictions, la mort, le porno..." détaille la Havraise, qui a collaboré avec l'illustratrice engagée Blanche Sabbah. "J'écris les dialogues et elle les met en scène".