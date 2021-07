Technologie. Bientôt des écrans qui se réparent tout seuls ?

Imaginez. Votre smartphone tombe et votre écran se fissure, mais au bout de quelques secondes, la vitre de votre téléphone se répare toute seule. Cette innovation assez géniale entrera sûrement dans notre quotidien dans les prochaines années.

Ce sont des scientifiques de l'Institut indien d'éducation et de recherche scientifique (IISER) de Calcutta qui ont développé cette technologie, en collaboration avec l'Institut indien de technologie. Cette innovation repose sur la synthétisation d'un matériau organique cristallin avec une structure moléculaire interne unique qui peut s'autoréparer.

Un matériau qui se répare en quelques secondes

Les chercheurs ont utilisé un matériau organique piézoélectrique - qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique et vice versa - pour fabriquer des cristaux en forme d'aiguilles qui ne mesurent pas plus de 2 mm de long ou 0,2 mm de large. Cette technologie peut notamment s'appliquer aux écrans de smartphones. Et le plus bluffant, c'est que la fissure de l'écran peut se réparer en une poignée de secondes, peu importe l'intensité du choc, selon les tests réalisés par les chercheurs.

Les matériaux autoréparant existent déjà, mais ne concernent que les surfaces molles ou amorphes. Ici, c'est la première fois qu'une structure cristalline autoréparatrice a pu être conçue. Cette technologie reste néanmoins très récente. Alors pour l'instant, les coques de smartphones ont encore de beaux jours devant elles.