Étretat. Quatre personnes isolées par lamarée montante au Trou à l'homme

Samedi 24 juillet vers 22 h 20, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer Gris-Nez a été appelé par les pompiers de Seine-Maritime, pour le mettre en relation avec quatre personnes qui se retrouvaient isolées par la marée montante, dans le secteur du Trou à l'Homme", à Etretat.

Le bateau de sauvetage léger du service départemental d'incendie et de secours (SDIS76) ainsi que le patrouilleur Kermorvan des garde-côtes de la douane française, ont été engagés pour leur porter secours. Vers 23 h, les quatre personnes ont été récupérées saines et sauves, puis déposées à terre où elles ont été prises en charge par un véhicule de secours et d'assistance aux victimes des pompiers.

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle l'importance de s'informer des horaires des marées avant toute excursion pédestre en bord de mer, en particulier en bord des falaises où les voies de repli sont peu nombreuses, lors de la montée des eaux.