JO de Tokyo. Aviron : Margaux Bailleul devra passer par les repêchages

La rameuse du Havre, Margaux Bailleul, a entamé vendredi 23 juillet ses jeux olympiques, à Tokyo, au Japon, avec l'équipe de France.

Si les équipages tricolores d'aviron en deux de couple, féminins et masculins, se sont qualifiés pour les demi-finales, le quatre de couple féminin dont fait partie la Normande devra passer par les repêchages, pour tenter de décrocher une place en finale. Margaux Bailleul, Emma Lunatti, Marie Jacquet et Violaine Aernoudts ont en effet terminé à la cinquième et dernière place de leur série, dominée par la Chine.

Rendez-vous donc dimanche 25 juillet, à 3h50 (heure française) pour la suite de la compétition.