Cotentin. Des vacances décontractées à Tatihou et Saint-Vaast

Inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, les tours de Tatihou et de la Hougue font partie des paysages préférés des Français. L'île de Tatihou est un petit paradis perdu en face d'un village pittoresque particulièrement fleuri. Quel plaisir de déguster les huîtres de Saint-Vaast-la-Hougue au goût si reconnaissable et de visiter les parcs à huîtres. Pour rejoindre l'île, montez à bord du bateau amphibie. A marée haute, il relie les jetées de Tatihou et de Saint-Vaast en quelques minutes seulement. Le navire sera particulièrement sollicité lors de la 27e édition des Traversées de Tatihou, festival de musiques du large qui aura lieu du 20 au 24 août. Authentique, le Val de Saire vous séduira à coup sûr.