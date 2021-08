À découvrir dans le Calvados. Boire, manger, dormir... les bonnes adresses

Choisir, c'est renoncer. L'expression prend tout son sens quand il s'agit de sélectionner les bonnes tables et lieux de convivialité sur la Côte Fleurie ou le Pays d'Auge. Ces lieux touristiques regorgent tellement de bonnes adresses qu'il est difficile de choisir. Pour l'été, la rédaction a décidé de partir à Cuba. Vous dégusterez sûrement les meilleurs cocktails et mojitos endiablés au Brok Café, quasiment les pieds dans le sable. Cette petite mise en bouche donne envie de poursuivre la soirée.

Faites-vous plaisir

Côté restaurants, la Côte Fleurie offre pléthore de bonnes idées. Alors, la rédaction a fait le choix de s'éloigner pour entrer un peu plus dans les terres. Direction le pays d'Auge, au restaurant étoilé Le Pavé D'Auge. Une fois bien rassasié, offrez-vous un moment de détente à Pont-l'Evêque, entre Deauville et Lisieux, destination adorée des Parisiens. Se trouve un hôtel trois étoiles très chouette. Au Lion d'Or, vous ne serez pas déçu : spa, massages et chambre cocooning vous attendent.

Voyage à Cuba avec le Brok Café

Non loin du casino de Deauville, découvrez une ambiance cubaine et dégustez des mojitos. La décoration est chinée et ensoleillée. La petite terrasse du Brok Café est idéalement exposée en fin d'après-midi. Goûtez les meilleurs empanadas de la ville, une sorte de petits chaussons farcis.

Le Pavé d'Auge, du terroir créatif

Au sein des anciennes Halles de Beuvron-en-Auge, le restaurant étoilé Le Pavé d'Auge vous accueille. Vous y trouverez une salle authentique, ayant préservé tout le cachet mais aussi une cheminée traditionnelle pour une plongée dans le pays d'Auge, du décor aux papilles.

Une parenthèse au Lion d'or

L'hôtel trois étoiles Le Lion d'Or est un ancien relais de poste datant de 1820. Son architecture lui confère un charme unique. Venez vous faire chouchouter en amoureux ou entre amis grâce au spa et ses massages. Installez-vous, détendez-vous et oubliez tout pendant vos vacances.