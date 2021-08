Calvados. Un jeu de piste original pour visiter la ville de Bayeux

"À l'aide !" Ainsi commence l'épopée dans les rues de Bayeux. Un cochon moyenâgeux qui revêt une soutane lance un défi. Celui de résoudre une énigme pour sauver une mystérieuse personne. Une demoiselle en détresse ?

Des petits cochons et des énigmes, c'est le concept de La quête du Gras, un jeu de piste, tout droit sorti de l'imagination des Bayeusains de La Porce-Laine. Les frères Langlois, Alexandre et Antoine, ainsi qu'Ugo Deshayes souhaitaient mettre en valeur la cité bajocasse, la ville de leur enfance. Alors qu'ils ont lancé une marque de vêtement, "ça nous tenait à cœur de développer une application pour découvrir Bayeux d'une manière ludique et passer un moment de convivialité en groupe", explique Ugo, gérant de la boutique.

À chaque énigme son histoire

Arrivé au 33 rue Saint Martin, on vous prête une tablette et vous partez en totale autonomie pendant une à deux heures à la quête des plus beaux endroits de Bayeux. Vous êtes alors complètement guidé par l'iPad. Sur l'écran, une photo de la ville apparaît et vous demande de vous y rendre. Un chronomètre démarre. L'objectif est d'y aller le plus rapidement possible. À chaque fois que vous êtes au bon endroit, vous êtes géolocalisé, la tablette reconnaît votre position et passe à la suite du scénario. Sur les lieux, le cochon vous posera des questions. Mais si les énigmes sont trop compliquées, n'ayez crainte, des indices vous permettront de continuer d'avancer dans le jeu. Trois énigmes sont à résoudre, chacune a son propre scénario mais l'on retrouve toujours le fameux petit cochon. Entre amis ou en famille, le jeu est ouvert au groupe de 2 à 5 personnes. Touristes de passage, Caennais ou locaux, vous découvrirez la ville autrement tout en vous amusant.