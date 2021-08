Le Havre. Les Jardins suspendus : un périple botanique aux quatre coins du globe 

"Les Jardins suspendus sont des jardins de détente et d'agrément, autant qu'ils font un focus sur la botanique et les plantes du monde", explique Jean-Marie Hébert, chef de secteur des Jardins suspendus. La visite de ce site reconnu "Jardin botanique agréé" en 2017 se décline en deux temps, entre les serres et les jardins thématiques.

La multiplicité des climats

"Il faut réserver entre 45 minutes et une heure pour explorer les serres qui s'étendent sur 3 000 m2 à l'intérieur de la cour. Les serres pédagogiques présentent des produits utiles comme le thé, le café ou le cacao et les serres par milieux climatiques offrent une promenade très dépaysante. En 2020, nous en avons ouvert une consacrée aux milieux humides et tropicaux. Ils sont très menacés à mesure que les espaces sont bétonnés, et nous avons souhaité faire un focus dessus." Le nouveau jardin ouvert cette année a mis les bégonias à l'honneur. Et dans le cadre de l'événement "Escale australienne" qui anime Le Havre, les vitres des serres ont pris quelques couleurs : "Normalement les parois des serres sont transparentes, mais pour l'occasion deux graffeurs havrais ont créé une fresque qui évoque l'Australie".

Après les serres, vous serez libres d'explorer les quatre autres jardins, chacun renfermant des plantes caractéristiques d'une zone géographique du monde : l'Océanie, l'Asie orientale, les prairies et montagnes rocheuses de l'Amérique du Nord, et une dernière offrant une "superbe vue sur l'estuaire de la Seine", et consacrée aux plantes de tous horizons rapportées par des scientifiques-explorateurs. "Dans ces jardins les ambiances sont très colorées, avec de grands feuillages et des floraisons." Les amoureux de fleurs pourront terminer leur visite dans une large roseraie où sont cultivées les descendantes de "La France", premier rosier hybride de la fin du XIXe siècle.