Carentan-les-Marais. Balades fluviales au cœur des marais du Cotentin

Pour changer des baignades en bord de mer, partez pour une petite croisière dans la Manche ! Non pas dans l'archipel de Chausey, mais dans les marais du Cotentin et du Bessin, en plein cœur du département, près de Carentan. Pendant près de trois heures, calme et douceur seront vos maîtres mots. À bord du "Rosée du Soleil" sur la Taute ou le "Barbey d'Aurévilly II" sur la Douve, bateaux semblables à ceux des bayous de Louisiane, vous découvrirez les paysages changeants et la faune richissime de ce parc naturel. Vous serez surpris du nombre d'espèces d'oiseaux qui vivent ici, dans ce décor aux mille lumières.

Alternative formidable à la traditionnelle randonnée, cette sortie sur l'eau, commentée par les bateliers du marais, est un régal pour les amoureux d'histoire, de nature et de gastronomie. En effet, les sorties sont régulièrement agrémentées de haltes gourmandes près d'une ancienne maison éclusière ou dans le petit village de Liesville-sur-Douve. Une occasion formidable de découvrir les produits locaux comme la bière de Sainte-Mère ou le beurre d'Isigny, fabriqués à quelques kilomètres de là.

Passez à l'électrique

Pour ceux qui aiment être autonomes, il existe aussi la balade en bateau électrique. C'est une sortie idéale en famille car tout le monde peut conduire les barques. Et d'un seul coup, tout devient plus ludique. Observez et amarrez à votre rythme au gré des bouées mises à disposition sur la Douve. En groupe ou en solo, cette activité n'est pas la première à laquelle on pense quand on vient dans la Manche, mais elle mérite qu'on s'y intéresse.

Balade autour des marais mais… à cheval ! Découvrez le patrimoine paysager et architectural de Brévands. Cette sortie vous permettra d'arpenter les chemins calmes entre marais et polders et profiter d'un bol d'air en calèche. La Maison du Parc pour s'amuser en famille À Saint-Côme-du-Mont, avec son grand observatoire de l'Espace naturel sensible des marais des Ponts d'Ouve, venez découvrir de façon ludique, entre dunes et marais, l'histoire des lieux et des plantes. Prévoyez vos jumelles et vos chaussures de randos. L'expérience du D-day à deux pas ! D-Day Expérience, c'est une immersion unique au monde, un cinéma 3D écran géant, un mémorial dédié aux troupes aéroportées larguées sur la Manche le 6 juin 1944. Un focus sur la décisive bataille de Carentan de manière tout à fait ludique. Pour approfondir vos connaissances, il y a aussi le musée du débarquement à Utah et l'Airborn Muséum à Sainte-Mère-Église.

Pratique. Tarifs et informations sur decouvertemarais.com ou contactez le 06 83 60 08 12.