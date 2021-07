Argentan. Des animations proposées tout l'été au centre aquatique

Si les discothèques peuvent rouvrir à partir du vendredi 9 juillet, cela fera ce jour-là un mois jour pour jour qu'après le troisième confinement, les piscines ont pu rouvrir leurs bassins. Les baigneurs sont là, mais pour faire revenir davantage de monde, le centre aquatique d'Argentan va organiser des animations durant tout l'été.

Des animations permanentes avec structures gonflables, dans et hors des bassins, table de ping-pong et baby-foot, en plus de conseils sont proposés aux nageurs durant la pause du midi. Le samedi matin, le bassin ludique est aménagé pour les familles, avec des petits bateaux. Des animations ponctuelles seront aussi proposées : baptême de plongée, fit'training, beach-volley, danse, tir à l'arc, et distribution gratuite de glaces ! " Il s'agit aussi de faciliter les mesures Covid en répartissant mieux les flux de nageurs", explique le directeur du centre aquatique, Dominique Chartrain.

Samedi 10 juillet après-midi, les pompiers seront à la piscine d'Argentan pour des initiations aux gestes qui sauvent.