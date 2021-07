Hermival-les-Vaux. Zoo de Cerza : un incendie se déclenche dans un lodge

La nuit a été agitée au zoo de Cerza, à Hermival-les-Vaux, près de Lisieux. Peu après minuit ce mercredi 7 juillet, un incendie s'est déclenché dans l'un des lodges de 150 m2 du parc. Une famille, un couple de 36 et 38 ans et leurs deux fillettes de 5 et 8 ans, a été prise en charge en urgence à l'hôpital de Lisieux. Le parc a ensuite procédé à l'évacuation des autres locataires hébergés à proximité. Au total, 17 personnes ont été relogées dans d'autres logements du parc zoologique.

De nombreux moyens de secours ont été déployés. 25 sapeurs-pompiers venant des casernes de Moyaux, Blangy-le-Château, Pont L'évêque, Cormeilles (Eure) et de Caen ont été mobilisées. Le feu a été éteint au moyen de quatre lances.