Rouen. Cathédrale de lumière : plein les yeux !

Reconduits cette année, les deux son et lumière de la cathédrale de Rouen, inspirés par Guillaume le Conquérant et les explorateurs normands, seront diffusés tout l'été. Pierre-Yves Toulot, directeur de Cosmo AV, la société qui a conçu ces spectacles à la demande de la Métropole, nous en parle.

Comment votre technique de mapping a-t-elle évolué ?

C'est en 2013 que nous avons créé nos deux premiers spectacles pour la cathédrale de Rouen : Jeanne(s) et Première impression. Puis, tous les deux ans, la Métropole nous a commandé un nouveau son et lumière. Cette année, nous projetons à nouveau Fiers et conquérants et Les Nouveaux mondes. En 2019, lorsque la Métropole a investi dans de nouveaux projecteurs encore plus performants, nous en avons profité pour réaliser un scan 3D plus précis de la façade pour mieux jouer avec les reliefs de la cathédrale. C'est à partir de ce scan que nous avons réalisé Les Nouveaux mondes et nous avons retravaillé ensuite Fiers et conquérants, créé précédemment pour optimiser sa qualité. La définition est extrêmement précise et l'image tire profit de chaque détail sculpté : le résultat est saisissant !

Quelle est la bande musicale qui

accompagne les deux spectacles ?

Pour ces deux spectacles, c'est Rémi Boubal qui a composé la bande-son. Connu pour ses musiques de film, il travaille fréquemment pour nous. Il est capable de composer dans des registres musicaux très variés. Pour Fiers et conquérants, nous avons composé le spectacle à partir de ses thèmes musicaux : la musique a été notre fil conducteur. Pour Les Nouveaux mondes, la musique a évolué en même temps que les images, mais dès le début, Rémi a suggéré de faire participer des chorales normandes. Cela a guidé toute la création sonore. La musique vocale domine la bande-son : on entend même des rires, des cris et des souffles. Ce qui nous plaît particulièrement dans le travail de Rémi, c'est sa faculté à se renouveler sans cesse. Pour chaque spectacle, la bande-son est radicalement différente. Dans Fiers et conquérants, la musique est plutôt narrative, alors qu'elle est davantage épique pour Les Nouveaux mondes.

Dans quelle mesure ces spectacles sont-ils interactifs ?

Ce sont des spectacles qui ont été inspirés par l'histoire de la Normandie, il était normal que les Normands y participent. Plus de 300 portraits de Normands d'aujourd'hui apparaîtront au bas de l'arbre généalogique de Guillaume le Conquérant dans le final de Fiers et conquérants. Ces portraits ont été envoyés par les Normands, à la suite de la campagne participative à partir de juin 2021. C'est à travers les Normands d'aujourd'hui que l'esprit de Guillaume perdure et que l'histoire se construit.

Pratique. Jusqu'au 19 septembre, tous les soirs à la nuit tombée. À 23 heures en juillet. Gratuit.