Normandie. Hervé Morin sera réélu Président de la Région

Le suspense était limité. La liste portée par le président sortant Hervé Morin est arrivée largement en tête du scrutin du second tour des élections régionales en Normandie, dimanche 27 juin. Avec 44,26 % des suffrages, le centriste conforte même sa majorité dans l'hémicycle qui va passer de 54 à 60 élus. "C'est la reconnaissance du boulot. [...] Des Normands me disaient pendant la campagne :'je voterai pour vous car vous avez fait le job'", a réagi le président sortant, qui sera réélu dans ses fonctions, vendredi 2 juillet.

Dix-huit des élus qui composeront sa majorité sont issus de la liste de la Seine-Maritime. Parmi eux, le président des Républicains dans le département, Jonas Haddad, la sénatrice Catherine Morin-Desailly ou encore le maire de Bihorel, Pascal Houbron.

Une opposition affaiblie

Dans l'opposition, les socialistes alliés aux écologistes bénéficieront de 20 sièges, soit sept de moins que lors de la précédente mandature, après les 26,18 % obtenus par leur tête de liste, Mélanie Boulanger. "On arrive comme deuxième force de ce scrutin, ce qui n'était pas gagné", note la maire de Canteleu, qui ne sait pas encore de quelle manière va s'organiser son opposition. "En tout cas, nous allons continuer à travailler ensemble, pôle socialiste et pôle écologiste." Avec 19,52 % des suffrages, le Rassemblement national de Nicolas Bay reste la troisième force politique de l'Assemblée régionale, mais le parti de Marine Le Pen perd aussi des sièges. Il n'en aura plus que 15, contre 21 à l'issue des dernières élections. "C'est évidemment une déception", concède Nicolas Bay, qui pointe du doigt l'abstention massive et le défaut d'organisation du scrutin par l'État. Pour la Seine-Maritime, le Rouennais Guillaume Pennelle ou l'élue d'opposition au Grand-Quevilly, Eve Froger, siégeront sur les bancs du Conseil régional.

Enfin, une nouvelle force politique fait son entrée à la Région : celle que portait Laurent Bonnaterre, candidat soutenu par la majorité gouvernementale. Avec 10,04 % des suffrages, il obtient 7 sièges dans l'assemblée. "Je suis un peu déçu, mais pas totalement surpris. La quatrième position souffre du vote utile", a estimé le maire de Caudebec-lès-Elbeuf, qui n'entend pas être dans une opposition stérile et a même de nombreux points d'accord avec Hervé Morin. "On va faire vivre ce mandat régional. On sera critique quand il faut l'être, mais on sera constructif et on accompagnera les sujets positifs." Quatre des sept élus de la liste sont de Seine-Maritime, dont Laurent Bonnaterre lui-même ou encore le maire de Duclair, Jean Delalandre.