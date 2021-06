Rouen. Soldes d'été : l'enthousiasme nuancé des commerçants

C'est avec une semaine de retard que les soldes d'été ont débuté mercredi 30 juin au matin."Je ne pense pas que ce changement de date nous avantage, parce que les gens ont déjà commencé à partir en vacances, souligne Eva Demercy, gérante du magasin de vêtements Milano à Rouen. Mais même si le secteur du prêt-à-porter a connu une période difficile, il faut garder la motivation. On attend nos clients à bras ouverts."

"Ça fait toujours plaisir aux clients d'avoir des remises"

Cette période de rabais permettra notamment aux magasins de vêtements, bijoux ou meubles d'écouler les stocks accumulés pendant les confinements, comme l'explique Patrick Hugli, gérant de La boutique d'Henri : "Je pense qu'en un mois de soldes, on va réussir à écouler le stock qui nous reste après ces deux mois de fermeture, avec des bons rabais."

Derrière le comptoir de sa boutique de meubles E2 for Home, Wameq Nezam affiche un air serein : "On est contents que les soldes arrivent, on sait que ça fait toujours plaisir aux clients d'avoir des remises sur certains produits qu'ils ont repérés. On est impatients."

Si ces commerçants attendent de voir les clients affluer dans les rues du centre-ville le week-end prochain, pour Christine Caron, patronne de La Petite Robe, l'engouement est mesuré : "L'enthousiasme des soldes n'est plus maintenant comme les années précédentes, dans la mesure où il y a des ventes privées tout au long de l'année dans plein de commerces."